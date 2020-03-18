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За добу в Україну повернули близько 4,5 тисяч українців, які застрягли на кордоні

Новини » Коронавірус     18.03.2020 - 10:52
За добу в Україну повернули близько 4,5 тисяч українців, які застрягли на кордоні
Ілюстративне фото (dpsu.gov.ua)

Всього від початку закриття кордону в Україну повернули 7,2 тисячі співгромадян

Державна прикордонна служба доставила в Україну близько 4,5 тисяч українців, які застрягли без транспортних засобів на кордоні, у зв'язку з введенням карантину та закриття кордонів. Про це повідомили в ГПС.

Повідомляється, що для перевезення прикордонники і органи місцевої влади України залучали власні транспортні засоби.

"протягом доби (з 17 по 18 березня) у Волинській, Львівській і Закарпатській областях прикордонники забезпечили доставку в Україну майже 4500 наших співвітчизників. Переміщення громадян здійснювалося через пункти пропуску "Ягодин-авто" (Волинська обл.), "Рава-Руська" і "Краковець" (Львівська обл.), "Ужгород", "Тиса", "Вилок" (Закарпатська обл.)", - повідомили у ДПС.

Все з закриття кордонів 16 березня в Україну забезпечено повернення 7,2 тисяч українців.

Нагадаємо, у зв'язку з пандемією коронавіруса, з 16 березня Україна закрила кордони для іноземців. Також з 17 березня повністю обмежено авіасполучення. Зазначимо, що тисячі українців з-за закриття кордонів і скасування авіарейсів не можуть повернутися додому.

Відзначимо, в Україні 17 березня зафіксували 7 нових випадків коронавіруса. Всього в Україні зафіксовано 14 випадків COVID-19 - Чернівецька (10), Житомирська (1), Київська (1) області та м.київ (2). З них двоє померли.

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