За добу в Україну прибули 184 особи рейсами з трьох країн

Ілюстративне фото (dpsu.gov.ua)

Українці прибули із США, Кіпру та Фінляндії

За останню добу аеропорт "Бориспіль" прийняв 3 пасажирських і спеціальних чартерних авіарейсів з 184 українцями на борту. Всього за добу на в'їзд і виїзд було оформлено понад 20 тисяч чоловік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

Як зазначається, українці прибули літаки з Нью-Йорка (США), Ларнаки (Кіпр) і Гельсінкі (Фінляндія).

"В обов'язковому порядку стражі кордону провели температурний скринінг кожного пасажира. Осіб з підвищеною температурою тіла не виявлено. Також жоден з пасажирів не скаржився на самопочуття. Всі без винятку прибулі громадяни встановили мобільний додаток "Дій вдома" і зобов'язалися перебувати на самоізоляції за вказаними в ньому адресами", - йдеться в повідомленні.

У ДПСУ зазначили, що всього за добу прикордонники оформили на в'їзд в Україну і виїзд з України 21,6 тисячі осіб.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на польсько-українському кордоні відновив роботу пункт пропуску. Кордон тепер можна перейти пішки, але не на автомобілі.

Раніше РБК-Україна писало, що Україну з Туреччини, Єгипту та ОАЕ повернулося ще 400 громадян. Пасажирів з підвищеною температурою тіла виявлено не було.

Автор: Максим Зайченко