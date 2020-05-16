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На польсько-українському кордоні відновив роботу пункт пропуску

Новини » Суспільство     16.05.2020 - 09:11
На польсько-українському кордоні відновив роботу пункт пропуску
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Кордон можна перейти пішки

З опівночі, 16 травня, на польсько-українському кордоні відновив роботу пункт пропуску "Шегині". Його робота відновлюється згідно з розпорядженням уряду від 13 травня № 542-р

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

Як зазначається, це єдиний пункт пропуску на українсько-польській ділянці, де обладнаний пішохідний перехід. Нині людей пропускають тільки в пішому порядку, оскільки робота автомобільного напрямку не була відновлена.

"Станом на 08.00 16 травня через кордон пропущено майже 400 осіб. Всім громадянам, які прибули в Україну в обов'язковому порядку стражі кордону провели температурний скринінг. Осіб з підвищеною температурою тіла не виявлено. Для осіб, які прибули в Україну, передбачено двотижневий карантин", - йдеться в повідомленні.

У ДПСУ відзначають, що на вхід в Україну діють обмеження щодо іноземців та осіб без громадянства. Обмежень для українців по виходу з території України немає.

"Однак варто врахувати, що суміжною стороною введені додаткові заходи на вхід в Республіку Польща, зокрема проходження двотижневого карантину", - резюмується.

Нагадаємо, 13 травня Кабінет міністрів прийняв постанову, дозволивши відкрити пішохідний пункт пропуску "Шегині" на кордоні з Польщею. При цьому у постанові не вказувалася дата відкриття ПП.

Раніше в Офісі президента Володимира Зеленського поінформували, що для оптимізації руху на пропускному пункті у Чопі планується ввести електронну чергу.

Автор: Майксим Зайченко

Теги Новини України УкраїнаПольшакордон
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