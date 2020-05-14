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До України з Туреччини Єгипту та ОАЕ повернулося ще 400 громадян

Новини » Суспільство     14.05.2020 - 12:06
До України з Туреччини Єгипту та ОАЕ повернулося ще 400 громадян
Ілюстративне фото (УНІАН)

Пасажирів з підвищеною температурою тіла виявлено не було

У міжнародному аеропорту “Бориспіль” за минулу добу прикордонники оформили на в’їзд понад 400 пасажирів, які прилетіли зі Стамбула, Шарм-ель-Шейха та Дубаю. Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.

Як повідомляється, охоронці кордону в обов’язковому порядку провели температурний скринінг кожного пасажира. Однак, осіб з підвищеною температурою тіла виявлено не було.

Як зазначається, майже усі громадяни, які прибули зобов'язалися встановити мобільний додаток "Дій вдома" та перебувати на самоізоляції за вказаними у ньому адресами. Двоє пасажирів, які цього не зробили - погодились на обсервацію.

Загалом за останні 24 години на в’їзд та на виїзд з України було оформлено майже 16 тис. осіб.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що до України у зв'язку з пандемією коронавірусу евакуювали ще понад 470 осіб. Аеропорт "Бориспіль" прийняв три евакуаційних рейси з Торонто (Канада), Осло (Норвегія) і Гоа (Індія).

Також РБК-Україна повідомляло, що авіаперевізники, Міністерство закордонних справ та Мінінфраструктури працюють над тим, щоб визначити країни, з яких почнеться відновлення міжнародного авіасполучення.

Автор: Андрій Козловський

Теги Новини України Об'єднані Арабські ЕміратиЄгипетТурцияБориспольавиасообщениеукраинцыКоронавірус
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