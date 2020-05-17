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За сутки в Украину прибыли 184 человека рейсами из трех стран

Новости » Общество     17.05.2020 - 11:51
За сутки в Украину прибыли 184 человека рейсами из трех стран
Иллюстративное фото (dpsu.gov.ua)

Украинцы прибыли из США, Кипра и Финляндии

За последние сутки аэропорт "Борисполь" принял 3 пассажирских чартерных и специальных авиарейсов с 184 украинцами на борту. Всего за сутки на въезд и выезд было оформлено более 20 тысяч человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

Как отмечается, украинцы прибыли самолетами из Нью-Йорка (США), Ларнаки (Кипр) и Хельсинки (Финляндия).

"В обязательном порядке стражи границы провели температурный скрининг каждого пассажира. Лиц с повышенной температурой тела не выявлено. Также ни один из пассажиров не жаловался на самочувствие. Все без исключения прибывшие граждане установили мобильное приложение "Действий дома" и обязались находиться на самоизоляции по указанным в нем адресам", - говорится в сообщении.

В ГПСУ отметили, что всего за сутки пограничники оформили на въезд в Украину и выезд из Украины 21,6 тысячи человек.

Напомним, ранее сообщалось, что на польско-украинской границе возобновил работу пункт пропуска. Границу теперь можно перейти пешком, но не на автомобиле.

Ранее РБК-Украина писало, что Украину из Турции Египта и ОАЭ вернулось еще 400 граждан. Пассажиров с повышенной температурой тела обнаружено не было.

Автор: Максим Зайченко

Теги Новости Украины Государственная пограничная службаУкраинаБорисполь
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