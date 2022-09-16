Росія розмістила навколо України близько 800 одиниць авіації
Росія тримає біля українських кордонів близько 800 літаків та гелікоптерів. Російська авіація розміщується на території РФ, у Криму та Білорусі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил Юрія Ігната під час брифінгу.
"Противник зосередив навколо України близько 800 літальних апаратів, які розміщено на 40 військових летовищах. Використовуються аеродроми Білорусі, Росії та тимчасово окупованого Криму", - сказав Ігнат.
Біля України знаходиться 430 російських літаків та 340 вертольотів. Ворог використовує винищувачі для патрулювання неба над РФ, Білоруссю та Кримом, а також акваторії Чорного та Азовського морів.
Крім того, Росія з літаків дальньої та стратегічної авіації обстрілює Україну крилатими ракетами різних типів. Також у небі перебувають літаки дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та літаки-ретранслятори Іл-22.
За словами Ігната, за добу окупанти здійснюють 200 вильотів, а з початку повномасштабної війни зафіксовано понад 38 тисяч літаковильотів.
Він додав, що зенітні ракетні війська України з лютого знищили вже 850 повітряних цілей ворога.
Нагадаємо, за даними Генштабу, українські військові вже знищили 250 російських літаків та 216 вертольотів.
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