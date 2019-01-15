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За добу в Україні сталися більше 600 ДТП

Новини » Суспільство    15.01.2019 - 10:32
За добу в Україні сталися більше 600 ДТП
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Було складено 133 адмінматеріали за керування у нетверезому стані

Упродовж 14 січня патрульні поліцейські опрацювали 5667 викликів, з яких 601 виклик про дорожньо-транспортні пригоди. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Патрульної поліції у Facebook

Як зазначаэться, було складено 133 адмінматеріали за керування у стані сп`яніння й винесено 5014 постанов, з яких 4465 - за порушення ПДР.

Також повідомляється, що 14 січня в Україні було затримало 65 людей, ймовірно, причетних до скоєння кримінальних правопорушень. З-поміж них два грабежі, вісім крадіжок; чотири випадки незаконного зберігання зброї та боєприпасів; 20 наркозлочинів.

За добу в Україні сталися більше 600 ДТП

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Києві за тиждень з 7 по 13 січня 2019 року зафіксовано 561 дорожньо- транспортних пригод (ДТП). Унаслідок аварій отримали поранення 19 осіб (з них 5 - на пішохідних переходах), ніхто у ДТП не загинув.

Нагадаємо, у Вінницькій області 14 січня 2109 року сталася потрійна дорожньо-транспортна пригода (ДТП) за участю бензовоза, одна людина загинула, ще троє постраждали. 

Крім того, вранці, 14 січня, в районі Чугуєва Харківської області в аварії з мікроавтобусом загинули чотири особи, ще 9 отримали поранення. 

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