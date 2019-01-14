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У Києві за тиждень сталися понад 500 ДТП

Новини » Надзвичайні події    14.01.2019 - 12:29
У Києві за тиждень сталися понад 500 ДТП
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У ДТП постраждали 19 людей

У Києві за тиждень з 7 по 13 січня 2019 року зафіксовано 561 дорожньо- транспортних пригод (ДТП). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КП "Центр організації дорожнього руху" у Києві

Як зазначається, за тиждень на дорогах столиці отримали поранення 19 осіб (з них 5 - на пішохідних переходах), ніхто у ДТП не загинув.

Найбільше ДТП у Києві сталося 9 січня - 110, в яких постраждало 4 особи, найменше - 7 січня, коли зафіксовано 30 ДТП. Таким чином у місті залишається невисокий рівень аварійності в порівнянні з груднем 2018 року, коли зазвичай протягом тижня траплялося близько 1000 ДТП

Також зазначається, що попереднього тижня, з 31 грудня по 6 січня, було зафіксовано  415) ДТП, з них 18 з потерпілими.

У Києві за тиждень сталися понад 500 ДТП

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Україні у 2018 році в ДТП щоденно гинули в середньому 9 людей.

Нагадаємо, в районі Чугуєва Харківської області в аварії з мікроавтобусом загинули чотири особи. ДТП за участю мікроавтобуса Volkswagen і легковика Hyundai сталася на трасі неподалік від міста Чугуїв 14 січня близько 08:00.

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