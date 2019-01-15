За сутки в Украине произошло более 600 ДТП

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Было составлено 133 админматериалы за управление в нетрезвом состоянии

В течение 14 января патрульные полицейские проработали 5667 вызовов, из которых 601 вызов о дорожно-транспортные происшествия. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Патрульной полиции в Facebook.

Как отмечается, было составлено 133 админматериалы за управление в состоянии опьянения и вынесено 5014 постановлений, из которых 4465 - за нарушение ПДД.

Также сообщается, что 14 января в Украине было задержало 65 человек, вероятно, причастных к совершению уголовных правонарушений. Среди них два грабежа, восемь краж, четыре случая незаконного хранения оружия и боеприпасов; 20 наркопреступлений.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Киеве за неделю с 7 по 13 января 2019 года зафиксировано 561 дорожно - транспортных происшествий (ДТП). В результате аварий получили ранения 19 человек (из них 5 - на пешеходных переходах), никто в ДТП не погиб.

Напомним, в Винницкой области 14 января 2109 года произошла тройное дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием бензовоза, один человек погиб, еще трое пострадали.

Кроме того, утром, 14 января, в районе Чугуева Харьковской области в аварии с микроавтобусом погибли четыре человека, еще 9 получили ранения.