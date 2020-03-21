За добу коронавірусом заразилися більше 24 тисяч осіб

За минулу добу в світі було виявлено 24 247 випадків зараження коронавірусом COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Всесвітню організацію охорони здоров'я (ВООЗ).

Загальна кількість заражених коронавірусом досягла 234 073 осіб.

Більшість із зареєстрованих за останню добу заражень припадає на Європу - 17 506 людей. На території Південної та Північної Америк було виявлено 4104 випадку зараження.

Крім того, за даними ВООЗ, за минулу добу через зараження коронавірусом у світі померла 1061 людина, загальна кількість жертв - 9840 осіб.

Найбільшу кількість жертв зафіксовано в Італії. За останніми даними, в країні померли 3407 осіб.

Нагадаємо, раніше у ВООЗ повідомляли, що кількість тих, що заразилися коронавірусом COVID-19 у світі становить понад 210 тисяч осіб.

За інформацією ВООЗ, діти можуть тяжко хворіти новим різновидом коронавіруса.

Також повідомлялося, що на сьогоднішній день в світі розробляються близько 20 вакцин проти коронавіруса COVID-19. Науково-дослідні центри по всьому світу прискорюють роботи по розробці вакцини від коронавіруса і на даний момент починаються їх клінічні випробування