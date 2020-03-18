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Діти можуть важко хворіти на COVID-19, - ВООЗ

Новини » Надзвичайні події     18.03.2020 - 20:40
Діти можуть важко хворіти на COVID-19, - ВООЗ
Фото: Тедрос Аданом Гебреісус (flickr)

У зоні ризику не лише літні люди

У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) заявили, що діти можуть важко хворіти на новий тип коронавірусу COVID-19. Про це заявив доктор Майк Райан під час прес-брифінгу ВООЗ, передає РБК-Україна.

За словами Райана, в Південній Кореї 20% померлих були молодші 60 років.

"Отож не зовсім правильно думати, що у зоні ризику лише літні люди", - сказав він.

Доктор Марія Ван Керхове розповіла, що діти переважно легше хворіють на COVID-19, але останні дослідження показали, що були зафіксовані й випадки тяжкого перебігу хвороби. Одна дитина в Китаї померла.

"Симптоми дітей схожі на симптоми дорослих. Це висока температура, сухий кашель, втома, біль в м'язах", - сказала вона.

Media briefing on COVID-19 with Tedros Adhanom Ghebreyesus, Dr Mike Ryan and Dr Maria Van Kerkhove

Опубліковано World Health Organization (WHO) Середа, 18 березня 2020 р.

Нагадаємо, ВООЗ заявила про початок перших випробувань вакцини від коронавірусу COVID-19. Директор організації Тедрос Аданом Гебреісус розповів, що випробування вакцини почалося через два місяці після передачі генетичної послідовності коронавірусу.

Як повідомляло РБК-Україна, у найближчий тиждень італійські вчені почнуть тестувати вакцину від коронавірусу на тваринах.

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