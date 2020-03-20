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У світі розробляються близько 20 вакцин проти коронавірусу, - ВООЗ

Новини » Коронавірус     20.03.2020 - 23:04
У світі розробляються близько 20 вакцин проти коронавірусу, - ВООЗ
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

На даний момент починаються клінічні випробування вакцин

На сьогоднішній день в світі розробляються близько 20 вакцин проти коронавірусу COVID-19. Про це на прес-конференції повідомила експерт ВООЗ Марія ван Керхоув.

За її словами, науково-дослідні центри по всьому світу прискорюють роботи з розробки вакцини від коронавірусу і на даний момент починаються їхны клінічні випробування.

"Пройде певний час, перш ніж у нас буде вакцина, яка зможе використовуватися, але роботи ведуться, і ми дуже вдячні всім партнерам, які проводять ці клінічні випробування", - підкреслила Керхоув.

У свою чергу, директор програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій Майкл Райан зазначив, що, хоча роботи зі створення вакцин ведуться з безпрецедентною швидкістю, всі необхідні випробування повинні бути проведені з дотриманням всіх заходів безпеки.

"Єдине, що може бути небезпечніше поганого вірусу, оскільки це погана вакцина", - сказав він.

"Нам доведеться зіткнутися і з іншою складністю. Якщо нам вдасться розробити ефективну вакцину, ми повинні будемо забезпечити, щоб ця вакцина була доступна для всіх. Щоб до цієї вакцини був рівний і чесний доступ" , - додав Райан.

Нагадаємо, в США почали випробування вакцини від коронавіруса на людях.

Раніше Китайські вчені виявили ще один препарат, який допомагає при коронавирусе.

Також повідомлялося, що в Італії протягом тижня почнуть перші випробування вакцини від коронавіруса.

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