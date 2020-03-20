Перший випадок коронавірусу зафіксували ще в одній країні

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Найімовірніше, 38-річний чоловік заразився під час поїздки до Британії

Влада Зімбабве повідомила про перший підтверджений випадок зараження коронавірусом в країні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

Повідомляється, що інфікований - 38-річний чоловік з Кавказу. Найімовірніше, він заразився під час поїздки до Великобританії на початку березня.

"Він повернувся до себе додому на водоспаді Вікторія 15 березня через Південну Африку. Це перший випадок COVID-19 в Зімбабве", - сказав міністр охорони здоров'я Обадія Мойо в ефірі державного телеканалу ZTV.

Раніше уряд Зімбабве оголосив про низку кроків щодо запобігання поширення коронавірусу. Так, були скасовані громадські і спортивні заходи в країні, обмежені зібрання людей, а також закриті школи.

На даний момент на Африканському континенті коронавірус зафіксований у поодиноких випадках, але майже у всіх країнах. Так, повідомлялося про зараження у Судані, Ефіопії, Нігері, Конго та ін

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, кількість хворих коронавірусом COVID-19 у світі становить понад 210 тисяч осіб. Кількість жертв від коронавірусної інфекції перевищила 9 тисяч осіб.