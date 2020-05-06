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За добу коронавірусом у світі заразилися понад 80 тис. осіб

Новини » Коронавірус     06.05.2020 - 03:01
За добу коронавірусом у світі заразилися понад 80 тис. осіб
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Померли майже 6 тис. осіб

За останню добу у світі понад 80 тис. осіб заразилися коронавірусом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Worldometers.

Найбільше заражених 5 травня зафіксували в США - 24 045 осіб. На другому місці - Російська Федерація з 10 102 заражених. У "лідерах" також виявилася Бразилія, де за добу заразилися 6 449 осіб. Всього в світі вже 3,7 млн заражених коронавірусом.

У той же час, з початку пандемії зафіксували 257 953 смертей від COVID-19. За останню добу померли 5 712 осіб. Найбільше - у США, там більше 2,3 тис. смертей 5 травня.

Раніше РБК-Україна писало, що в США кількість летальних випадків від коронавіруса COVID-19 перевищила 70 тисяч.

Нагадаємо, що США найближчим часом планують повідомити деталі походження COVID-19. За словами президента Дональда Трампа, ці деталі будуть "дуже певними".

У Всесвітній організації охорони здоров'я припускають можливість зараження коронавірусом в різних куточках світу ще в кінці 2019 року.

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