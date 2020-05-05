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У ВООЗ заявили, що перші випадки COVID-19 у світі могли відбутися ще в грудні

Новини » Коронавірус     05.05.2020 - 13:47
У ВООЗ заявили, що перші випадки COVID-19 у світі могли відбутися ще в грудні
Фото: будівля ВООЗ у Женеві (flickr.com us-mission)

Перші випадки коронавірусу могли відбутися в кінці 2019 року

У Всесвітній організації охорони здоров'я допускають можливість зараження коронавірусом в різних куточках світу ще наприкінці 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Представник ВООЗ Крістіан Ліндмайер назвав "не дивним" випадок COVID-19, який виявили у французькій лікарні в грудні минулого року.

"Цілком можливо, що є й більш ранні випадки", - заявив Ліндмайер. Він також закликав інші країни перевірити записи про випадки захворювання в кінці 2019 року.

Сьогодні стало відомо, що в одній з французьких лікарень у грудні 2019 року лікувався пацієнт з пневмонією. Повторний аналіз його біоматеріалів показав, що чоловік був хворий на коронавірус. Пацієнтом виявився 43-річний житель міста Бобіньї на півночі Франції. За кордон він не подорожував, але його дружина працює в Міжнародному аеропорту імені Шарля де Голля і могла заразитися вірусом від одного з пасажирів.

Таким чином, перше зараження у Франції відбулося майже за місяць до того, як влада оголосила про перші випадки коронавірусу в країні.

Раніше Сполучені Штати Америки звинуватили Китай у навмисному приховуванні реальних масштабів пандемії. Офіційний Вашингтон також заявив про наявність доказів походження коронавірусу з лабораторії в Ухані.

У зв’язку з цим адміністрація президента США Дональда Трампа доручила спецслужбам встановити можливе приховування фактів про коронавірус з боку Китаю або ВООЗ.

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