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За добу в Італії одужало рекордне число хворих на COVID-19

Новини » Коронавірус     08.04.2020 - 20:12
За добу в Італії одужало рекордне число хворих на COVID-19
Ілюстративне фото (flickr)

Смертність від коронавірусу в Італії продовжує падати

За минулу добу від коронавірусу в Італії одужало рекордне число хворих - 2 099 осіб. Про це повідомляє італійське видання ANSA.

Повідомляється, що за минулу добу одужали 2 099 осіб і динаміка одужання зростає третю добу поспіль. При цьому за цей же період померло 542 хворих, що свідчить про поступове зниження рівня смертності.

Зазначимо, з початку епідемії в Італії заразилися майже 139,5 тис. осіб, а кількість померлих наближається до 18 тисяч.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Британії за останню добу від коронавірусу померли понад 900 осіб. Це найвищі показники з початку спалаху в країні. Загальна кількість смертей перевищила 7 тисяч.

У той же час, незважаючи на високу смертність, Іспанія планує поступово послаблювати карантин з 26 квітня. На сьогодні Іспанія посідає друге місце у світі країною за кількістю підтверджених випадків захворювання. Станом на 8 квітня в країні було виявлено 146 690 випадків COVID-19, з них понад 14,5 тис. - летальні.

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