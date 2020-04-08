У Британії за добу жертвами COVID-19 стали понад 900 хворих

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Це найбільше число померлих за добу від початку спалаху в Британії

У Британії за останню добу від захворювання на коронавірус померло понад 900 людей, що є найбільшим показником з початку спалаху в країні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC News.

За даними новинного агентства, станом на вечір 8 квітня у британських медичних закладах від коронавірусу померли вже 7 097 хворих. Лише за останню добу в Сполученому Королівстві зафіксували 938 летальних випадків.

При цьому загальна кількість зафіксованих випадків коронавірусу у Британії зросла сьогодні до 60 733. Сьогодні в країні підтвердили 5 491 випадок захворювання на коронавірусну інфекцію.

Нагадаємо, вчора у Британії різко зросло число летальних випадків від коронавірусу. За попередню добу від коронавірусу померли понад 850 людей. Таким чином смертність у Британії зросла майже вдвічі. Загальна кількість смертей досягала 6 227.

До цього, у Британії за добу від коронавірусу померли 439 осіб. А головний лікар Шотландії Кетрін Колдервуд подала у відставку після того, як її звинуватили в порушенні карантину.

Крім того, у британському уряді заявили про покращення стану хворого на коронавірус прем'єра Бориса Джонсона. Представник уряду розповів, що сьогодні Джонсон вже сидів на ліжку, а також розмовляв з медичним персоналом.