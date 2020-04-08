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За сутки в Италии выздоровело рекордное число больных COVID-19

Новости » Коронавирус     08.04.2020 - 20:12
За сутки в Италии выздоровело рекордное число больных COVID-19
Иллюстративное фото (flickr)

Смертность от коронавируса в Италии продолжает падать

За минувшие сутки от коронавируса в Италии выздоровело рекордное число больных - 2 099 человек. Об этом сообщает итальянское издание ANSA.

Сообщается, что за минувшие сутки выздоровели 2 099 человек и динамика выздоровления растет третьи сутки подряд. При этом за этот же период умерли 542 больных, что свидетельствует о постепенном снижении уровня смертности.

Отметим, с начала эпидемии в Италии заразились почти 139,5 тыс. человек, а число умерших приближается к 18 тысячам.

Напомним, ранее сообщалось, что в Британии за последние сутки от коронавируса умерли более 900 человек. Это наивысшие показатели с начала вспышки в стране. Общее количество смертей превысило 7 тысяч.

В то же время, несмотря на высокую смертность, Испания планирует постепенно ослаблять карантин с 26 апреля. На сегодня Испания занимает второе место в мире страной по количеству подтвержденных случаев заболевания. По состоянию на 8 апреля в стране было выявлено 146 690 случаев COVID-19, из них свыше 14,5 тыс. - летальные.

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