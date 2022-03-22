ru ua
Вт, 22 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

За добу енергетики повернули світло 26 тисячам родин Київської та Донецької області, - ДТЕК

Новость на русском →
Вівторок 22 березня 2022 14:41
За добу енергетики повернули світло 26 тисячам родин Київської та Донецької області, - ДТЕК Фото: за добу енергетики повернули світло 26 тисячам родин Київської та Донецької області (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

За минулу добу аварійні бригади повернули світло для 26400 родин в Київській та Донецькій областях, чиї домівки були знеструмлені через обстріли російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК у Facebook.

"21 березня електромонтерам ДТЕК Київські регіональні електромережі вдалося повністю або частково відновити електропостачання понад 8000 домогосподарств у 39 населених пунктах у шести районах Київської області: Вишгородському, Києво-Святошинському, Броварському, Бориспільському, Васильківському, Баришівському, Макарівському. У цих районах бойові дії не припиняються, тож енергетикам доводиться лагодити зруйновану електромережу чи не щодня", - повідомляють в компанії.

У Донецькій області "ДТЕК Донецькі електромережі" вдалося відновити електропостачання в 18 400 будинків.

"Частково або повністю повернути світло в Новоселідово, Георгіївку, Авдіїївку, Опитне, Тоненьке, Яснобродівку, Торецьк, Новгородське, Дружбу, Озарянівку", - повідомили в компанії.

Без світла залишаються 670 населених пунктів у Донецькій області та Київській областях. Найскладніша ситуація зберігається в м. Маріуполь та Макарівському, Ірпінському, Вишгородському, Бородянському, Іванківському, Чорнобильському, Баришівському, Бучанському, районах Київщини, де через регулярні обстріли окупантів та відсутність можливості провести ремонт електромереж вже понад тиждень.

"Аварійні бригади безперервно працюють та роблять все можливе, щоб оперативно відновлювати електропостачання населених пунктів, які постраждали через бойові дії. Компанія співпрацює Збройними силами України та Територіальною обороною для отримання доступу до місць пошкоджень", - наголосили в ДТЕК.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕК Київська область Донецька область
NEWS
27-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
27-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Історії з "підземки". Як живуть і про що мріють люди в київському метро
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Історії з "підземки". Як живуть і про що мріють люди в київському метро