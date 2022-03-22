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За сутки энергетики вернули свет 26 тысячам семей Киевской и Донецкой области, - ДТЭК

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Вторник 22 марта 2022 14:41
За сутки энергетики вернули свет 26 тысячам семей Киевской и Донецкой области, - ДТЭК Фото: за сутки энергетики вернули свет 26 тысячам семей Киевской и Донецкой области (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

За минувшие сутки аварийные бригады вернули свет для 26400 семей в Киевской и Донецкой областях, чьи дома были обесточены из-за обстрелов российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК в Facebook.

"21 марта электромонтерам ДТЭК Киевские региональные электросети удалось полностью или частично восстановить электроснабжение более 8000 домохозяйств в 39 населенных пунктах в шести районах Киевской области: Вышгородском, Киево-Святошинском, Броварском, Бориспольском, Васильковском, Барышевском, Макаровском. В этих районах боевые действия не прекращаются, поэтому энергетикам приходится чинить разрушенную электросеть едва ли не каждый день", - сообщают в компании.

В Донецкой области "ДТЭК Донецкие электросети" удалось восстановить электроснабжение в 18 400 домов.

"Частично или полностью вернуть свет в Новоселидово, Георгиевку, Авдеевку, Опытное, тоненькое, Яснобродовку, Торецк, Новгородское, Дружбу, Озаряновку", - сообщили в компании.

Без света остаются 670 населенных пунктов в Донецкой и Киевской областях. Самая сложная ситуация сохраняется в г. Мариуполь и Макаровском, Ирпенском, Вышгородском, Бородянском, Иванковском, Чернобыльском, Барышевском, Бучанском, районах Киевщины, где из-за регулярных обстрелов оккупантов и отсутствия возможности провести ремонт электросетей уже более недели.

"Аварийные бригады непрерывно работают и делают все возможное, чтобы оперативно восстанавливать электроснабжение населенных пунктов, пострадавших из-за боевых действий. Компания сотрудничает Вооруженными силами Украины и территориальной обороной для получения доступа к местам повреждений", - отметили в ДТЭК.

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