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За добу енергетики повернули світло 22 тисячам родин Київської та Донецької областей, - ДТЕК

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Середа 23 березня 2022 13:48
За добу енергетики повернули світло 22 тисячам родин Київської та Донецької областей, - ДТЕК Фото: за добу енергетики повернули світло 22 тисячам родин Київської та Донецької областей (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

За минулу добу аварійні бригади повернули світло для 21 800 родин в місті Київ, Київській та Донецькій областях, чиї домівки були знеструмлені через обстріли російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК у Facebook.

23 березня в Києві через обстріл була пошкоджена лінія на Борщагівці, що живить 47 багатоквартирних та 50 приватних будинків.

"Вже о 04:15 електромонтери підключили до резервного джерела живлення всі будинки. Загалом світло повернули для 4 332 родин. Наразі тривають роботи з відновлення пошкодженої лінії", - говорять в компанії.

Крім того, світло повернули у 19 населених пунктах у Києво-Святошинському, Броварському та Баришівському, Бориспільському районах для 6400 родин в Київській області.

У Донецькій області ДТЕК Донецькі електромережі вдалося відновити електропостачання в 11 100 будинків

Без світла залишаються 680 населених пунктів у Донецькій області та Київській областях. Найскладніша ситуація зберігається в м. Маріуполь та Макарівському, Ірпінському, Вишгородському, Бородянському, Іванківському, Чорнобильському, Баришівському, Бучанському, районах Київщини, де через регулярні обстріли окупантів та відсутність можливості провести ремонт електромереж вже понад тиждень.

"Аварійні бригади безперервно працюють та роблять все можливе, щоб оперативно відновлювати електропостачання населених пунктів, які постраждали через бойові дії. Компанія співпрацює Збройними силами України та Територіальною обороною для отримання доступу до місць пошкоджень", - наголосили в ДТЕК.

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