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За сутки энергетики вернули свет 22 тысячам семей Киевской и Донецкой областей, - ДТЭК

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Среда 23 марта 2022 13:48
За сутки энергетики вернули свет 22 тысячам семей Киевской и Донецкой областей, - ДТЭК Фото: за сутки энергетики вернули свет 22 тысячам семей Киевской и Донецкой областей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

За минувшие сутки аварийные бригады вернули свет для 21 800 семей в городе Киев, Киевской и Донецкой областях, чьи дома были обесточены из-за обстрелов российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК в Facebook.

23 марта в Киеве из-за обстрела была повреждена линия на Борщаговке, питающая 47 многоквартирных и 50 частных домов.

"Уже в 04:15 электромонтеры подключили к резервному источнику питания все дома. Всего свет вернули для 4 332 семей. Сейчас продолжаются работы по восстановлению поврежденной линии", - говорят в компании.

Кроме того, свет вернули в 19 населенных пунктах в Киево-Святошинском, Броварском и Барышевском, Бориспольском районах для 6400 семей в Киевской области.

В Донецкой области ДТЭК Донецкие электросети удалось восстановить электроснабжение в 11 100 домов

Без света остаются 680 населенных пунктов в Донецкой и Киевской областях. Самая сложная ситуация сохраняется в г. Мариуполь и Макаровском, Ирпенском, Вышгородском, Бородянском, Иванковском, Чернобыльском, Барышевском, Бучанском, районах Киевщины, где из-за регулярных обстрелов оккупантов и отсутствия возможности провести ремонт электросетей уже более недели.

"Аварийные бригады непрерывно работают и делают все возможное, чтобы оперативно восстанавливать электроснабжение населенных пунктов, пострадавших из-за боевых действий. Компания сотрудничает Вооруженными силами Украины и территориальной обороной для получения доступа к местам повреждений", - отметили в ДТЭК.

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