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За добу енергетики повернули світло для 153 тисячі родин в Київській та Донецькій областях, - ДТЕК

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Вівторок 29 березня 2022 13:12
За добу енергетики повернули світло для 153 тисячі родин в Київській та Донецькій областях, - ДТЕК Фото: за добу енергетики повернули світло для 153 тисячі родин в Київській та Донецькій областях (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

За минулу добу аварійні бригади ДТЕК повернули світло для 153 тисяч родин в Києві, Київській та Донецькій областях, чиї домівки були знеструмлені через обстріли російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ДТЕК.

"Для оперативного відновлення світла жителям столиці ДТЕК Київські електромережі задіяв 7 аварійно-відновлювальних бригад. Загалом за день світло повернули 82 000 родинам Києва", - повідомили в компанії.
У Київській області вдалося частково відновити електропостачання для 52 тисяч родин.

Світло повернули у 143 населених пунктах у п’яти районах: Києво-Святошинському, Вишгородському, Бориспільскому, Броварському, Макарівському, знеструмлених через бойові дії.

У Донецькій області енергетикам вдалося відновити електропостачання у 9 населених пунктах в Авдіївському, Костянтинівському, Мар’їнському районах. Загалом за минулу добу електромонтери ДТЕК відновили електропостачання для 19 000 родин у Донецькій області.

"Аварійні бригади безперервно працюють та роблять все можливе, щоб оперативно відновлювати електропостачання населених пунктів, які постраждали через бойові дії. Компанія співпрацює Збройними силами України та Територіальною обороною для отримання доступу до місць пошкоджень", - наголосили в ДТЕК

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