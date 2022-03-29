За сутки энергетики вернули свет для 153 тысячи семей в Киевской и Донецкой областях, - ДТЭК

За прошедшие сутки аварийные бригады ДТЭК вернули свет для 153 тысяч семей в Киеве, Киевской и Донецкой областях, чьи дома были обесточены из-за обстрелов российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ДТЭК.

"Для оперативного восстановления света жителям столицы ДТЭК Киевские электросети задействовал 7 аварийно-восстановительных бригад. Всего за день свет вернули 82 000 семьям Киева", - сообщили в компании.

В Киевской области удалось частично восстановить электроснабжение для 52 тысяч семей.

Свет вернули в 143 населенных пунктах в пяти районах: Киево-Святошинском, Вышгородском, Бориспольском, Броварском, Макаровском, обесточенных из-за боевых действий.

В Донецкой области энергетикам удалось восстановить электроснабжение в 9 населенных пунктах в Авдеевском, Константиновском, Марьинском районах. Всего за минувшие сутки электромонтеры ДТЭК восстановили электроснабжение для 19 000 семей в Донецкой области.

"Аварийные бригады непрерывно работают и делают все возможное, чтобы оперативно восстанавливать электроснабжение населенных пунктов, пострадавших из-за боевых действий. Компания сотрудничает Вооруженными силами Украины и Территориальной обороной для получения доступа к местам повреждений", - отметили в ДТЭК