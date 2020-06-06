За добу на Донбасі поранені двоє українських військових

Фото: ситуація на Донбасі (flickr)

Режим "тиші" порушили 12 разів

Протягом минулої доби, 5 червня, проросійські бойовики 12 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Поранення отримали два українські військовослужбовці.

Про це повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил.

Обстріли бойовики вели із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Українські військові стріляли у відповідь.

Так, бойовики обстріляли з мінометів та гранатометів Авдіївку. Неподалік Павлополя та Опитного російські окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

Українських захисників Старогнатівки ворог двічі обстріляв з гранатометів різних систем та стрілецької зброї, а опорні пункти біля Широкиного - з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Крім того, стріляли по позиціях Об’єднаних сил поруч із Новолуганським та тричі поблизу Південного - вогонь вели з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. По околицях Хутора Вільного та Новоолександрівки агресор застосував великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

За даними розвідки, 5 червня українські захисники знищили одного російського окупанта.

Від початку поточної доби російські збройні формування активності не проявляли. За поточну добу втрат серед українських захисників немає.

Нагадаємо, на Донбасі 4 червня бойовики порушили режим "тиші" 14 разів.

Крім того, бойовики замінували ділянку у Луганській області під виглядом облаштування КПВВ "Золоте".

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Автор: Инна Собора