На Донбасі українські війська обстріляли з ракетних комплексів

Фото: бойові дії (mil.gov.ua)

Втрат серед українських військових на Донбасі немає

На Донбасі збройні формування Російської Федерації за добу порушили режим "тиші" 14 разів, застосувавши серед решти озброєння протитанкові ракетні комплекси (ПТРК). Втрат серез українських військових протягом 4 червня не зафіксовано.

Про це повідомляє штаб операції Об'єднаних сил.

Також бойовики використали заборонені Мінськом міномети, гранатомети, а ще кулемети та стрілецьку зброю. Підрозділи Об’єднаних сил були змушені відбивати атаки, застосовуючи штатне озброєння.

Обстріли велися неподалік Красногорівки, Богданівки, двічі біля Чермалика - саме тут агресор задіяв протитанкові ракетні комплекси. Обстріли зафіксовано також біля Павлополя, двічі поблизу Кам’янки, біля Авдіївки, Новолуганського, Оріхового і Новгородського.

"На усі випадки агресивних дії загарбників підрозділи Об’єднаних сил з наявних вогневих засобів відповідали прицільним вогнем по опорних пунктах противника... Втрат серед бійців ОС внаслідок обстрілів не було", - зазначили в штабі.

Також додали, що від початку п'ятниці, 5 червня, бойовики обстріляли українські підрозділи неподалік Новоолександрівки. У відповідь ОС буди змушені відкрити вогонь для придушення провокацій противника. Втрат з в Об'єднаних силах немає.

Нагадаємо, нещодавно проросійські бойовики на Донбасі замінували ділянку в Луганській області під виглядом облаштування КПВВ "Золоте".

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Автор: Виталия Мазур