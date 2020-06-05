ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

На Донбасі українські війська обстріляли з ракетних комплексів

Новини » Надзвичайні події     05.06.2020 - 07:31
На Донбасі українські війська обстріляли з ракетних комплексів
Фото: бойові дії (mil.gov.ua)

Втрат серед українських військових на Донбасі немає

На Донбасі збройні формування Російської Федерації за добу порушили режим "тиші" 14 разів, застосувавши серед решти озброєння протитанкові ракетні комплекси (ПТРК). Втрат серез українських військових протягом 4 червня не зафіксовано.

Про це повідомляє штаб операції Об'єднаних сил.

Також бойовики використали заборонені Мінськом міномети, гранатомети, а ще кулемети та стрілецьку зброю. Підрозділи Об’єднаних сил були змушені відбивати атаки, застосовуючи штатне озброєння.

Обстріли велися неподалік Красногорівки, Богданівки, двічі біля Чермалика - саме тут агресор задіяв протитанкові ракетні комплекси. Обстріли зафіксовано також біля Павлополя, двічі поблизу Кам’янки, біля Авдіївки, Новолуганського, Оріхового і Новгородського.

"На усі випадки агресивних дії загарбників підрозділи Об’єднаних сил з наявних вогневих засобів відповідали прицільним вогнем по опорних пунктах противника... Втрат серед бійців ОС внаслідок обстрілів не було", - зазначили в штабі.

Також додали, що від початку п'ятниці, 5 червня, бойовики обстріляли українські підрозділи неподалік Новоолександрівки. У відповідь ОС буди змушені відкрити вогонь для придушення провокацій противника. Втрат з в Об'єднаних силах немає.

Нагадаємо, нещодавно проросійські бойовики на Донбасі замінували ділянку в Луганській області під виглядом облаштування КПВВ "Золоте".

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Виталия Мазур

Теги Новини України ДонбасобстрелООС
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся