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Бойовики замінували місцевість під виглядом робіт на КПВВ, - штаб

Новини » Надзвичайні події     03.06.2020 - 15:44
Бойовики замінували місцевість під виглядом робіт на КПВВ, - штаб
Фото: бойовики продовжують мінувати місцевість (facebook.com/pressjfo.news)

Заміновано місцевість в районі КПВВ "Золоте"

Проросійські бойовики на Донбасі продовжують мінувати місцевість. За даними української сторони, під виглядом облаштування КПВВ "Золоте" було заміновано ділянку в Луганській області.

Про це повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил (ООС) в Facebook.

Повідомляється, що в кінці травня бойовики під приводом облаштування КПВВ з окупованої сторони в районі Первомайська замінували місцевість поблизу траси в районі ділянки розведення сил і засобів "Золоте".

"Дане порушення неодноразово фіксувалося представниками СММ ОБСЄ в їхніх щоденних звітах", - йдеться в повідомленні.

Українська сторона зазначає, що згідно звітів місії ОБСЄ, в ніч з 30 на 31 травня спостерігачі зафіксували постріли зі стрілецької зброї по позиціях в безпосередній близькості до ділянки розведення №1 "Станиця Луганська". Крім того, підтверджено порушення режиму тиші на інших ділянках розведення.

Нагадаємо, раніше головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак заявив, що КПВВ на Донбасі готують до відкриття після 10 червня.

При цьому у коментарі РБК-Україна в силових відомствах заявили, що рішення про відкриття КПВВ в рамках ослаблення карантину прийме командувач ООС Сергій Наєв.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України мінуванняЗолотоеКПВВ
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