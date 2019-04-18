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За добу на Донбасі поранено одного українського військового

Новини » Надзвичайні події    18.04.2019 - 07:35
За добу на Донбасі поранено одного українського військового
Фото: ООС на Донбасі (facebook.com/28brigade)

17 квітня двох окупантів було знищено, ще п'ятьох поранено.

У районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі 17-18 квітня збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню, двічі застосувавши заборонене озброєння, поранено одного українського військового. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб ООС у Facebook.

Українські позиції обстрілювали, зокрема, з озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

"Усі порушення режиму припинення вогню окупанти здійснили у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що ворог вів обстріл по позиціях наших військ: біля сіл Миколаївка, Водяне, Павлопіль, населених пунктів Піски, Лебединське і Широкине, а також в районі села Новоселівка Друга.

За даними розвідки, 17 квітня двох окупантів було знищено, ще п'ятьох поранено.

За добу на Донбасі поранено одного українського військового

Від початку поточної доби противник обстріляв із станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів позиції Об'єднаних сил поблизу населеного пункту Світлодарськ у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", внаслідок чого було поранено військовослужбовця.

Нагадаємо, увечері 16 квітня бойовики обстріляли з міномету селище Трьохізбенка у Луганській області.

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