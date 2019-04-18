За сутки на Донбассе ранен один украинский военный

Фото: ООС на Донбассе (facebook.com/28brigade)

17 апреля двух оккупантов уничтожили, еще пять получили ранения

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе 17-18 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня, дважды применив запрещенное вооружение, ранен один украинский военный. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб ООС в Facebook.

Украинские позиции обстреливали, в частности, из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Все нарушения режима прекращения огня оккупанты совершили в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", - говорится в сообщении.

Уточняется, что враг вел обстрел по позициям наших войск: возле сел Николаевка, Водяное, Павлополь, населенных пунктов Пески, Лебединское и Широкино, а также в районе села Новоселовка Вторая.

По данным разведки, 17 апреля двух оккупантов уничтожили, еще пятерых ранили.

С начала текущих суток противник обстрелял из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Светлодарск в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", в результате чего был ранен один военнослужащий.

Напомним, вечером 16 апреля боевики обстреляли из миномета поселок Трехизбенка в Луганской области.