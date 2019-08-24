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За добу на Донбасі не постраждав жоден український військовий

Новини » Надзвичайні події    24.08.2019 - 07:52
За добу на Донбасі не постраждав жоден український військовий
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Бойовики 5 разів порушили перемир’я

У районі проведення Операції об‘єднаних сил на Донбасі 23 серпня збройні формування Російської Федерації та її найманці три рази порушили режим припинення вогню, обстрілюючи українські позиції з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб ООС у Facebook.

За минулу добу втрат з нашого боку внаслідок обстрілів не було.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 2 обстріли неподалік Водяного, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" - один обстріл поблизу Зайцевого.

Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці двічі порушили режим припинення вогню, обстрілявши наші позиції в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" поблизу Мар’їнки та Павлополя.

Нагадаємо, Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ зафіксувала 27 систем залпового вогню "Град" на двох полігонах в окупованій частині Донбасу, які були розміщені з порушенням Мінських домовленостей.

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