Бойовики двічі відкривали вогонь в День незалежності

Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Втрат серед українських військових немає

Від початку суботи, 24 серпня 2019, в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі не зафіксовано втрат серед українських військових. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ООС у Facebook.

Як повідомляється, в День незалежності України збройні формування Російської Федерації двічі відкривали вогонь по позиціям підрозділів Об'єднаних сил, в супереч домовленостей про безстрокове перемир'я.

Так, з великокаліберних кулеметів, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї були обстріляні позиції українських військовослужбовців в районі населених пунктів Мар'їнка та Павлопіль.

"Підрозділи Об’єднаних сил дотримуються умов припинення вогню та перебувають напоготові до будь-яких підступних та провокаційних дій противника", - наголошують у відомстві.

Зазначимо, що про втрати серед підрозділів Об'єднаних сил внаслідок обстрілів впродовж цієї доби не повідомляється.

Нагадаємо, раніше в штабі ООС повідомляли, що впродовж 23 серпня на Донбасі було зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню. Бойовики стріляли з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Про втрати з боку українських військових тоді також не повідомлялося.