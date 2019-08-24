ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Бойовики двічі відкривали вогонь в День незалежності

Новини » Надзвичайні події    24.08.2019 - 19:42
Бойовики двічі відкривали вогонь в День незалежності
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Втрат серед українських військових немає

Від початку суботи, 24 серпня 2019, в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі не зафіксовано втрат серед українських військових. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ООС у Facebook.

Як повідомляється, в День незалежності України збройні формування Російської Федерації двічі відкривали вогонь по позиціям підрозділів Об'єднаних сил, в супереч домовленостей про безстрокове перемир'я.

Так, з великокаліберних кулеметів, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї були обстріляні позиції українських військовослужбовців в районі населених пунктів Мар'їнка та Павлопіль.

"Підрозділи Об’єднаних сил дотримуються умов припинення вогню та перебувають напоготові до будь-яких підступних та провокаційних дій противника", - наголошують у відомстві.

Зазначимо, що про втрати серед підрозділів Об'єднаних сил внаслідок обстрілів впродовж цієї доби не повідомляється.

Бойовики двічі відкривали вогонь в День незалежності

Нагадаємо, раніше в штабі ООС повідомляли, що впродовж 23 серпня на Донбасі було зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню. Бойовики стріляли з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Про втрати з боку українських військових тоді також не повідомлялося.

ДСНС почала демонтаж фортифікацій біля мосту в Станиці Луганській План Штайнмайера для України стане рухом назад, - Зеркаль
Новини України ООСДонбассводкаобстрел
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся