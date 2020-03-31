Доба на Донбасі: один військовий загинув, ще четверо отримали поранення

Протягом минулої доби на Донбасі бойовики 18 разів порушили режим припинення вогню, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець загинув, троє отримали поранення та один - бойове ураження. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр операції Об'єднаних сил.

Зазначається, що бойовики обстріляли українські позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї.

Дванадцять обстрілів було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":

в районі Водяного та двічі поблизу Лебединського ворог застосовував 82-мм міномети випустивши загалом 22 міни.

поруч з Павлополем окупанти випустили 15 мін з мінометів 82 калібру та вели вогонь з автоматичного станкового гранатомета.

оборонців Авдіївки загарбники обстріляли чотири рази - з 82-мм мінометів - 14 мін, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів ворог двічі обстріляв захисників Пісок.

по околицях Невельського окупанти вели вогонь зі снайперської зброї, а неподалік Мар’їнки – зі стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог шість разів обстріляв позиції українських захисників.

по оборонцям Новотошківського та Новгородського противник з мінометів калібру 120 мм випустив 29 мін та застосував станкові протитанкові гранатомети.

неподалік Новолуганського та Луганського ворог обстріляв позиції військовослужбовців Об’єднаних сил з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

поблизу населеного пункту Хутір Вільний окупанти застосували 82-мм міномет, автоматичний станковий гранатомет та стрілецьку зброю.

по оборонцях Шумів ворог вів вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

З початком цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. За поточну добу втрат немає.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 30 березня бойовики обстріляли позиції Збройних сил України в районі Шумів Торецького району Донецької області. В результаті активізації бойових дій поранення отримали двоє українських бійців.

Минулого тижня на Донбасі в результаті обстрілу постраждала мирна мешканка. Жінка отримала поранення в ході обстрілу житлового сектора поблизу Авдіївської промислової зони під Донецьком.