Сутки на Донбассе: один военный погиб, еще четверо получили ранения

В течение прошедших суток на Донбассе боевики 18 раз нарушили режим прекращения огня, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий погиб, трое получили ранения и один - боевое поражение. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр операции Объединенных сил.

Отмечается, что боевики обстреляли украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.

Двенадцать обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток":

в районе Водяного и дважды вблизи Лебединского враг применял 82-мм минометы выпустив всего 22 мины.

рядом с Павлополем оккупанты выпустили 15 мин из минометов 82 калибра и вели огонь из автоматического станкового гранатомета.

защитников Авдеевки захватчики обстреляли четыре раза - из 82-мм минометов - 14 мин, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов враг дважды обстрелял защитников Песок.

по окрестностям Невельского оккупанты вели огонь из снайперского оружия, а неподалеку Марьинки – из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" враг шесть раз обстрелял позиции украинских защитников.

по защитникам Новотошковского и Новгородского противник из минометов калибра 120 мм выпустил 29 мин и применил станковые противотанковые гранатометы.

неподалеку Новолуганского и Луганского враг обстрелял позиции военнослужащих Объединенных сил из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

вблизи населенного пункта Хутор Свободный оккупанты применили 82-мм миномет, автоматический станковый гранатомет и стрелковое оружие.

по оборонцях Шумова враг вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

С началом этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет.

Напомним, ранее сообщалось, что 30 марта боевики обстреляли позиции Вооруженных сил Украины в районе Шумова Торецького района Донецкой области. В результате активизации боевых действий ранения получили двое украинских бойцов.

На прошлой неделе на Донбассе в результате обстрела пострадала мирная жительница. Женщина получила ранения в ходе обстрела жилого сектора вблизи Авдеевской промышленной зоны под Донецком.