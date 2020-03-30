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На Донбасі від снайперської кулі загинув український боєць

Новини » Надзвичайні події     30.03.2020 - 17:26
На Донбасі від снайперської кулі загинув український боєць
Ілюстративне фото (gennadiydubovoy.livejournal.com)

Боєць загинув на одній з позицій в Донецькій області

У зоні бойових дій на Донбасі від снайперської кулі загинув український боєць. Про це йдеться в повідомленні прес-центру штабу операції Об'єднаних сил у Facebook.

Повідомляється, що бойовики в черговий раз порушили режим припинення вогню і обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил.

"На жаль, сьогодні, 30 березня Україна втратила ще одного мужнього захисника. На одній з позицій в Донецькій області від ворожого снайперського вогню загинув військовослужбовець Збройних сил України", - йдеться в повідомленні.

Крім того, в Луганській області в результаті обстрілу з заборонених мінських домовленостей мінометів, автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї осколкове поранення отримав один український захисник. Його доставили в госпіталь евакуаційною технікою, стан здоров'я пораненого задовільний. Для придушення вогню противника застосовувалося наявне озброєння, втрати противника уточнюються.

На Донбасі від снайперської кулі загинув український боєць

Нагадаємо, сьогодні бойовики обстріляли позиції Збройних сил України в районі Шумів Торецького району Донецької області. В результаті активізації бойових дій поранення отримали двоє українських бійців.

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