Ілюстративне фото (gennadiydubovoy.livejournal.com)

Боєць загинув на одній з позицій в Донецькій області

У зоні бойових дій на Донбасі від снайперської кулі загинув український боєць. Про це йдеться в повідомленні прес-центру штабу операції Об'єднаних сил у Facebook.

Повідомляється, що бойовики в черговий раз порушили режим припинення вогню і обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил.

"На жаль, сьогодні, 30 березня Україна втратила ще одного мужнього захисника. На одній з позицій в Донецькій області від ворожого снайперського вогню загинув військовослужбовець Збройних сил України", - йдеться в повідомленні.

Крім того, в Луганській області в результаті обстрілу з заборонених мінських домовленостей мінометів, автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї осколкове поранення отримав один український захисник. Його доставили в госпіталь евакуаційною технікою, стан здоров'я пораненого задовільний. Для придушення вогню противника застосовувалося наявне озброєння, втрати противника уточнюються.



Нагадаємо, сьогодні бойовики обстріляли позиції Збройних сил України в районі Шумів Торецького району Донецької області. В результаті активізації бойових дій поранення отримали двоє українських бійців.

