На Донбасі в результаті обстрілу постраждала мирна жителька

Ілюстративне фото (twitter.com/PavloKlimkin)

Мешканка Авдіївки отримала кульове поранення

У п'ятницю, 27 березня, результаті обстрілу з боку проросійських бойовиків на Донбасі отримала поранення мирна жителька Авдіївки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку операції Об'єднаних сил у Facebook.

За даними штабу ООС, сьогодні окупанти здійснили обстріл житлового сектору поблизу авдіївської промислової зони у Донецькій області. В результаті ворожого вогню було поранено мешканку Авдіївки.

"В результаті цього 65-річна громадянка Л. отримала кульове поранення в ногу. Літню жінку було доставлено до міської лікарні м. Авдіївка та надано кваліфіковану допомогу. Стан потерпілої задовільний, загрози життю не має", - розповіли в штабі.

Зазначається, що зараз на місці події працює слідчо-оперативна група поліції Донецької області. Правоохоронці з'ясовують обставини інциденту.

"Своїми діями окупанти вкотре знехтували правилами ведення бойових дій, визначених Міжнародним гуманітарним правом, та продемонстрували цинічне ставлення до життя і здоров’я беззахисних мирних мешканців", - наголосили в ООС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бойовики на Донбасі здійснили сьогодні 5 обстрілів позицій українських військових. Окупанти застосовували заборонені мінськими угодами міномети, ПТРК, гранатомети, кулемети та стрілецьку зброю.