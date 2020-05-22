Доба на Донбасі: один український військовий загинув, семеро - поранені і травмовані

На Донбасі обстановка 21 травня протягом доби була неспокійною, збройні формування Російської Федерації 7 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил. Внаслідок обстрілів загинув український військовослужбовець, ще двоє отримали пораненння.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на штаб операції Об'єднаних сил.

Зазначається, що ще п’ятеро бійців дістали бойові травмування. Противник застосовував заборонені Мінськими домовленостями міномети калібрів 120 мм та 82 мм, а також гранатомети різних систем, кулемети великих калібрів та стрілецьку зброю.

"Військовослужбовці Об’єднаних сил невідкладно реагували на ворожі збройні провокації та прицільним вогнем по позиціях противника змушували його відмовитись від продовження обстрілів... За даними розвідки, 21 травня українські захисники поранили щонайменше чотирьох російських окупантів", - зазначили в штабі.

Обстріли зафіксовані у районі Широкиного, Павлополя, Старогнатівки, Авдіївки, Богданівки, Трьохізбенки.

Від початку п'ятниці, 22 травня, окупаційні війська відкривали вогонь з кулеметів та стрілецької зброї біля Богданівки, а неподалік Верхньоторецького застосовували гранатомети і кулемети. Втрат серед українських захисників немає.

Нагадаємо, 21 травня стало відомо, що на Донеччині в результаті обстрілу вантажівки Збройних сил України загинув солдат 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" Євген Сафонов.

Днем раніше, 20 травня, під час виконання бойового завдання в Луганській області загинув командир батальйону "Луганськ-1" Сергій Губанов.