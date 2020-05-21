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Стало відомо ім'я загиблого солдата при обстрілі вантажівки ЗСУ на Донбасі

Новини » Суспільство     21.05.2020 - 17:21
Стало відомо ім'я загиблого солдата при обстрілі вантажівки ЗСУ на Донбасі
Фото: згорілий вантажівка ВСУ (t.me/Tsaplienko)

Загинув солдат 93-ї ОМБр "Холодний Яр" Євген Сафонов

На Донеччині в результаті обстрілу вантажівки Збройних сил України загинув солдат 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" Євген Сафонов. У нього залишилися дружина і дворічна дитина.

Про це йдеться в повідомленні 93-ї ОМБр "Холодний Яр" в Facebook.

Повідомляється, що Євген Сафонов мав позивний "Сафон" і був номером розрахунку в протитанковому дивізіоні.

"З глибокою скорботою і болем у серці ми змушені повідомити про смерті нашого побратима - солдата Євгена Миколайовича Сафонова. В 4 години ранку вантажівка, в якому їхали холодноярці, потрапив під ворожий обстріл. В автомобіль потрапила міна калібру 120, з-за чого Євген загинув, а його товариші отримали осколкові поранення і контузії. Тяжкопоранених серед них немає", - йдеться в повідомленні.

Солдат прийшов на службу в 93-ї ОМБр в січні 2019 року. До цього, в перший рік російської агресії, воював у складі батальйону "Айдар".

"Він народився 25 листопада 1988 р. у Павлограді, де жив постійно. Мав середню освіту. Працював на шахті... У Євгена також залишилася мати, брат, дружина. Осиротів 2-річний син Денис", - зазначили в бригаді.

Стало відомо ім'я загиблого солдата при обстрілі вантажівки ЗСУ на Донбасі

Фото: Євген Сафонов (facebook.com/93OMBr)

Нагадаємо, 21 травня бойовики на Донбасі обстріляли з мінометів калібру 120 вантажівка ВСУ, в результаті чого загинув один український військовий. Ще п'ятеро військових отримали поранення.

Також повідомлялося, що 20 травня під час виконання бойового завдання в Луганській області загинув командир батальйону "Луганськ-1" Сергій Губанов.

Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України Донбаспогиблиобстрелгрузовик
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