Сутки на Донбассе: один украинский военный погиб, семеро - ранены и травмированы

На Донбассе обстановка 21 мая в течение суток была неспокойной, вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз обстреляли позиции Объединенных сил. В результате обстрелов погиб украинский военнослужащий, еще двое получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб операции Объединенных сил.

Отмечается, что еще пятеро бойцов получили боевые травмы. Противник применял запрещенные Минскими договоренностями минометы калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометы разных систем, пулеметы крупных калибров и стрелковое оружие.

"Военнослужащие Объединенных сил безотлагательно реагировали на вражеские вооруженные провокации и прицельным огнем по позициям противника заставляли его отказаться от продолжения обстрелов... По данным разведки, 21 мая украинские защитники ранили по меньшей мере четырех российских оккупантов", - отметили в штабе.

Обстрелы зафиксированы в районе Широкиного, Павлополя, Старогнатовки, Авдеевки, Богдановки, Трехизбенки.

От начала пятницы, 22 мая, оккупационные войска открывали огонь из пулеметов и стрелкового оружия возле Богдановки, а неподалеку Верхнеторецкого применяли гранатометы и пулеметы. Потерь среди украинских защитников нет.

Напомним, 21 мая стало известно, что на Донбассе в результате обстрела грузовика Вооруженных сил Украины погиб солдат 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Евгений Сафонов.

Днем ранее, 20 мая, во время выполнения боевого задания в Луганской области погиб командир батальона "Луганск-1" Сергей Губанов.