Бойовики обстріляли позиції ООС поблизу Авдіївки: поранений український військовий

Фото: ситуація на Донбасі (flickr)

Противник застосував гранатомети різних систем

На Донбасі сьогодні, 21 травня, збройні формування Російської Федерації обстріляли з гранатометів позиції українських військових. В результаті один український військовий отримав осколкове поранення.

Про це повідомили в штабі операції Об'єднаних сил в Facebook.

Як зазначили в ООС, у відповідь українські військові застосували чергові вогневі засоби. Втрати бойовиків уточнюються.

"Сьогодні, 21 травня, вкотре проігнорувавши мирні домовленості, збройних формувань Російської Федерації відкрили вогонь з гранатометів різних систем по позиціях Об'єднаних сил неподалік Авдіївки. В результаті обстрілу один український захисник отримав осколкове поранення. Воїну надали першу медичну допомогу і оперативно евакуювали в лікувальний заклад", - йдеться в повідомленні.

Раніше РБК-Україна писало, що сьогодні бойовики обстріляли вантажівка ВСУ, в результаті чого загинув один український військовий. Крім цього п'ятеро військових отримали поранення.

Також повідомлялося, що ввечері 20 травня в результаті виконання бойової задачі поблизу селища Трьохізбенка Луганської області загинув командир батальйону "Луганськ-1" полковник поліції Сергій Губанов. Ще троє бійців отримали поранення.

Автор: Игорь Литвиненко