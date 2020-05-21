ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Луганській області оголосили день жалоби через загибель командира батальйону "Луганськ-1"

Новини » Суспільство     21.05.2020 - 14:53
У Луганській області оголосили день жалоби через загибель командира батальйону "Луганськ-1"
Фото: Сергій Губанов (facebook.com/policeLG)

Траур призначено на 22 травня

У Луганській області оголосили 22 травня днем жалоби через загибель командира батальйону "Луганськ-1" Сергія Губанова. Комбат загинув виконуючи болюче завдання на Донбасі.

Про це повідомили в прес-службі Луганської обласної державної адміністрації.

Губанов загинув увечері 20 травня поблизу селища Трьохізбенка Луганської області. Крім нього поранення також отримали ще троє українських військових.

"Голова облдержадміністрації - керівник обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай своїм розпорядженням оголосив 22 травня 2020 днем жалоби в Луганській у зв'язку з трагічною загибеллю при виконанні службових обов'язків командира батальйону патрульної служби особливого призначення "Луганськ-1" головного управління Національної поліції у Луганській області Сергія Губанова", - повідомили в ОДА

Нагадаємо, сьогодні, 21 травня, бойовики на Донбасі обстріляли з мінометів вантажівка Збройних сил України, в результаті чого загинув один український військовий. Ще п'ятеро військових отримали поранення.

Також РБК-Україна писало, що за минулу добу збройні формування РФ 18 разів порушували режим припинення вогню на Донбасі. В результаті обстрілу один український військовий отримав поранення.

Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України ЛуганськЛуганськтрауркомандир батальона
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся