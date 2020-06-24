На лінії розведення військ сьогодні без обстрілів

Фото: бойові дії (mil.gov.ua)

Згідно з джерелами в Офісі президента, така ситуація вперше за 5 років

На Донбасі продовжується розведення військ. Станом на 24 червня розведення військ та розмінування територій проходить в Станиці Луганській, Золотому та Петрівському.

Про це повідомляє штаб ООС.

На територіях розведення військ обстрілів не відбувалось. Згідно з анонімним джерелом в Офісі президента, така ситуація вперше за 5 років.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що обстановка на Донбасі протягом минулої доби, 23 червня, не була спокійною, та все ж кількість обстрілів з боку бойовиків знизилась. Втрат у складі операції Об'єднаних сил не зафіксовано.

Вчора прикордонники у Донецькій області біля контрольно-пропускного пункту "Березове-2" затримали бойовика - єфрейтора незаконних збройних формувань.

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Автор: РБК-Україна