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На Донбасі бойовики застосували 82-мм міномети, у ЗСУ втрат немає

Новини » Надзвичайні події     25.06.2020 - 07:19
На Донбасі бойовики застосували 82-мм міномети, у ЗСУ втрат немає

Бойовики 5 разів порушили режим припинення вогню

На Донбасі 24 червня збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню. Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок обстрілів немає.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік населеного пункту Широкине бойовики відкривали вогонь з 82-х мм мінометів, великокаліберних кулеметів, станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

По оборонних укріпленнях українських військових на підступах до Старогнатівки і Мар’їнки російські збройні формування застосували гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", неподалік Хутора Вільного бойовики вели обстріл з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

"У відповідь на злочинні дії російських найманців наші воїни відкривали прицільний вогонь по опорних пунктах окупантів. Завдяки рішучості та влучності українських захисників загарбники припинили свою активність", - повідомили у штабі ООС.

За уточненими даними розвідки, 22 та 23 червня, українські воїни знищили тsqрьох та поранили двох окупантів.

Від початку поточної доби російські збройні формування активності не проявляли.

Нагадаємо, на Донбасі 23 червня бойовики чотири рази порушили "тишу".

Крім того, на Донеччині триває розведення військ і розмінування територій проходить в Станиці Луганській, Золотом і Петровському.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України ДонбасООС
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