Доба на Донбасі: бойовики здійснили 21 обстріл, поранені двоє військових та цивільний

Так, 20 разів бойовики обстрілювали позиції українських захисників. Крім того, здійснили один обстріл цивільної інфраструктури в Красногорівці.

Зокрема, із мінометів 82-го та 120-го калібрів вогонь відкривали у напрямку населених пунктів Золоте-4, Новоолександрівка. Біля Світлодарська та Новотошківського використовували великокаліберні кулемети та гранатомети різних систем. У напрямку Новолуганського бойовики стріляли з гранатометів.

Крім того, неподалік Пищевика, Красногорівки та Гнутово відкривали вогонь з мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів, а біля селища Опитне - з протитанкового ракетного комплексу.

Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, збройні формування Російської Федерації використали підствольні гранатомети. В районі Авдіївки окупанти здійснили обстріл з ручних протитанкових гранатометів, а неподалік Пісків - зі стрілецької зброї.

"Внаслідок ворожих обстрілів, двоє українських воїнів отримали поранення. Військовослужбовцям оперативно надано необхідну медичну допомогу", - йдеться в повідомленні.

Про всі факти порушень з боку збройних формувань Російської Федерації Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ.