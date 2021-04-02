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З початку війни на Донбасі через міни загинули понад 40 дітей

Новость на русском → Україна, П'ятниця 02 квітня 2021 23:10
З початку війни на Донбасі через міни загинули понад 40 дітей Фото: ЮНІСЕФ назвав кількість дітей, загиблих через міни на Донбасі (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Дмитро Левицький

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) назвав кількість дітей, які загинули через міни або вибухові пристрої на Донбасі. У період з квітня 2014 року до серпня 2020 року жертвами мін та вибухівки стали 42 дитини.

Про це йдеться у заяві ЮНІСЕФ.

Як наголошують у фонді, у більшості випадків смертельні інциденти трапляються, коли діти підбирають вибухонебезпечні предмети, бо думають, що це іграшки.

За даними ЮНІСЕФ, з початку війни на сході України 42 дитини загинули та 144 отримали поранення через міни та вибухонебезпечні предмети.

"Протягом майже семи років конфлікту навчання з питань мінної небезпеки для дітей по обидва боки від лінії розмежування залишається вкрай важливим" - заявили у фонді.

Нагадаємо, 2 квітня на Донбасі проросійські бойовики поранили мирного мешканця Красногорівки.

Як розповіли в командуванні ООС, бойовики обстріляли Красногорівку з мінометів, а результаті одна міна потрапила в будинок.

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