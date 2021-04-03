ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

На Донбасі гримлять вибухи, бойовики не відводять заборонену техніку, - ОБСЄ

Новость на русском → Україна, Субота 03 квітня 2021 03:56
На Донбасі гримлять вибухи, бойовики не відводять заборонену техніку, - ОБСЄ Фото: ОБСЄ на Донбасі (OSCE SMM vs Facebook)
Автор: РБК-Україна

Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ зафіксувала численні порушення режиму припинення вогню на Донбасі. Крім того, бойовики не відводять військову техніку.

Про це йдеться в щоденному звіті СММ ОБСЄ за 2 квітня.

В ОБСЄ повідомляють, що в Донецькій області місія зафіксувала відразу 225 порушень режиму припинення вогню і 52 вибухи. Більшість з них сталися на півдні та південно-західній частині від Макіївки, що непідконтрольна українському уряду. Також чули вибухи на півночі недалеко від Широкіного й на півдні від Ясинуватої.

Напруженою залишається ситуація і в Луганській області. Тут місія ОБСЄ зафіксувала 31 порушення і 6 вибухів. Повідомляється, що в основному порушення режиму тиші зафіксували біля ділянки розведення в районі Золотого.

Крім того, повідомляється, що бойовики не поспішають відводити заборонену техніку. Приміром, 14 гаубиць і 1 протитанкову гармату помітили в непідконтрольних уряду районах Донецької та Луганської областей. Велика частина цієї техніки перебували на полігоні біля Бугаївки. Ще там зафіксували 28 танків, 2 зенітних ракетних комплекси та 9 мінометів.

У Луганській області в зоні безпеки ОБСЄ виявила ознаки військової присутності та присутності військового типу. Спостерігачі помітили 8 бойових броньованих машини й зенітну установку в непідконтрольних українському уряду районах.

Нагадаємо, місія ОБСЄ буде працювати на Донбасі ще рік. Організація продовжила мандат своєї моніторингової місії в Україні.

Раніше повідомлялося, що бойовики знову стріляли в безпілотник місії ОБСЄ на Донбасі. Це сталося в районі Веселої гори. Бойовики 20 разів вистрілили у бік безпілотника.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події ОБСЄ
NEWS
Данілов озвучив список "топ-10 контрабандистів", які потрапили під санкції РНБО
Данілов озвучив список "топ-10 контрабандистів", які потрапили під санкції РНБО
DAILY
Армія ветеранів. Для чого Рада дозволила "миттєву мобілізацію" резервістів
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Армія ветеранів. Для чого Рада дозволила "миттєву мобілізацію" резервістів