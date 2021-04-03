UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Сутки на Донбассе: боевики осуществили 21 обстрел, ранены двое военных и гражданский

Автор: Инна Собора

За прошедшие сутки, 2 апреля, было зафиксировано 21 нарушение режима прекращения огня на Донбассе со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Вследствие обстрелов ранения получили двое украинских военных и гражданский.

Об этом сообщается в утренней сводке ООС.

Так, боевики 20 раз обстреливали позиции украинских защитников. Кроме того, осуществили один обстрел гражданской инфраструктуры в Красногоровке.

В частности, из минометов 82-го и 120-го калибров открывали огонь в направлении населенных пунктов Золотое-4, Новоалександровка. Возле Светлодарска и Новотошковского использовали крупнокалиберные пулеметы и гранатометы различных систем. В направлении Новолуганского боевики стреляли из гранатометов.

Кроме того, неподалеку Пищевика, Красногоровки и Гнутово открывали огонь из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а возле поселка Опытное - из противотанкового ракетного комплекса.

Вблизи Водяного, что на Приазовье, вооруженные формирования Российской Федерации использовали подствольные гранатометы. В районе Авдеевки оккупанты совершили обстрел из ручных противотанковых гранатометов, а неподалеку Песков - из стрелкового оружия.

"В результате вражеских обстрелов двое украинских воинов получили ранения. Военнослужащим оперативно оказана необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Все факты нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации Украинская сторона СЦКК сообщила представителей ОБСЕ.

Ранее в ОБСЕ сообщили, что в Донецкой области миссия зафиксировала сразу 225 нарушений режима прекращения огня.

РБК-Украина писало, что в период с апреля 2014 года до августа 2020 года жертвами мин и взрывчатки стали 42 ребенка.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Донбассобстрел
Читайте также
Мина попала в дом: подробности ранения гражданского на Донбассе
Обострение на Донбассе: боевики нарушили перемирие 14 раз, ранены двое военных
Прогноз погоды