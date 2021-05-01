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Бойовики напередодні Великодня п'ять разів порушували "тишу" на Донбасі

Новость на русском → Донбас, Субота 01 травня 2021 17:50
Бойовики напередодні Великодня п'ять разів порушували "тишу" на Донбасі Фото: бойовики 5 разів порушували тишу на Донбасі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Проросійські бойовики на Донбасі з початку 1 травня вже 5 разів порушували режим припинення вогню. Один український військовий постраждав в результаті атаки з безпілотника.

Про це повідомляє командування операції Об'єднаних сил на сторінці у Facebook.

Окупанти обстрілювали українські позиції біля Пісків та Шумів з заборонених мінськими угодами мінометів 82-го калібру, а біля Південного найманці застосували ще й гранатомети з великокаліберними кулеметами.

Обстріли також зафіксували поблизу Новгородського, де проросійські бойовики били зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів. Українські військові на агресію окупаційних сил відкривали вогонь у відповідь.

Як додали в командуванні, стан військового, який отримав поранення в результаті розриву гранати, скинутої з безпілотника бойовиків, наразі задовільний.

"Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ українська сторона СЦКК повідомила представників місії ОБСЄ", - зазначили у штабі.

Нагадаємо, 28 квітня Тристороння контактна група обговорювала повернення до режиму припинення вогню на Донбасі, але досягти домовленостей про "великоднє перемир'я" не вдалося.

Пізніше в українській делегації в ТКГ заявили, що шанси на "великоднє перемир'я" на Донбасі практично відсутні.

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