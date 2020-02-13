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Внаслідок обстрілу в Луганській області поранений місцевий житель, - ОБСЄ

Новини » Надзвичайні події     13.02.2020 - 12:56
Внаслідок обстрілу в Луганській області поранений місцевий житель, - ОБСЄ
Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

80-річний чоловік постраждав внаслідок обстрілу біля Березівського

У Луганській області на непідконтрольній Україні території внаслідок обстрілу був поранений 80-річний місцевий житель. Про це йдеться у звіті моніторингової місії ОБСЄ від 12 лютого.

Повідомляється, що інцидент сталося в населеному пункті Березівське 26 січня. Проте у лікарню чоловік звернувся лише через два дні.

"30 січня медичний персонал лікарні у н. п. Голубівка (кол. Кіровськ; непідконтрольний уряду, 51 км на захід від Луганська) повідомили членам Місії, що 28 січня до лікарні поступив чоловік з осколковими пораненнями правої гомілки. Вони також сказали, що чоловік отримав поранення раніше, а звернувся в лікарню лише після того, як його стан почав погіршуватися", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що 26 числа - у день, коли чоловік отримав поранення, в районі Березівського СММ фіксувала "вибухи невизначеного походження" і черги з великокаліберного кулемета.

Нагадаємо, за минулу добу, 12 лютого, збройні формування Російської Федерації на Донбасі тричі порушили режим припинення вогню, застосувавши заборонене мінськими угодами озброєння.

Також РБК-Україна повідомляло, що в Мінську учасники Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі практично погодили ділянку розведення сил в районі населеного пункту Гнутово Донецької області.

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