Ситуація на Донбасі: бойовики застосовували міномети

Ілюстративне фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Втрат серед українських підрозділів немає

З початку поточної доби, 14 лютого, російські незаконні збройні формування 9 разів порушували режим припинення вогню на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку операції Об'єднаних сил у Facebook.

За даними штабу, сьогодні російські найманці з мінометів 82-го та 120-го калібрів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї обстріляли позиції українських військових в районі Красногорівки, Лебединського, Новолуганського, Кримського, Травневого та Хутора Вільного.

Всього окупанти випустили по укріпленням підрозділів Об'єднаних сил 59 мін різного калібру. В результаті ворожих обстрілів жоден український військовий не постраждав.

Крім того, на ділянках розведення сил в районі населених пунктів Золоте, Богданівка та Станиця Луганська зберігається режим припинення вогню. Спостерігачі не фіксують жодних провокацій.

Нагадаємо, раніше українська військова розвідка повідомляла, що новоприбулі російські спецпризначенці обстріляли позиції бойовиків на Донбасі з метою створення провокації. Відсутність взаємодії між бойовиками та спецпризначенцями призводить до бойових втрат.

Також РБК-Україна писало, що з 17 вересня 2019-го до 28 січня 2020 року через російські пункти пропуску на окуповану територію Донбасу потрапили понад 300 осіб у військовій формі. Крім того, протягом цього періоду на Донбас прибули 12 російських "гуманітарних конвоїв".