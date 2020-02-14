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Ситуація на Донбасі: бойовики застосовували міномети

Новини » Надзвичайні події     14.02.2020 - 18:26
Ситуація на Донбасі: бойовики застосовували міномети
Ілюстративне фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Втрат серед українських підрозділів немає

З початку поточної доби, 14 лютого, російські незаконні збройні формування 9 разів порушували режим припинення вогню на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку операції Об'єднаних сил у Facebook.

За даними штабу, сьогодні російські найманці з мінометів 82-го та 120-го калібрів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї обстріляли позиції українських військових в районі Красногорівки, Лебединського, Новолуганського, Кримського, Травневого та Хутора Вільного.

Всього окупанти випустили по укріпленням підрозділів Об'єднаних сил 59 мін різного калібру. В результаті ворожих обстрілів жоден український військовий не постраждав.

Крім того, на ділянках розведення сил в районі населених пунктів Золоте, Богданівка та Станиця Луганська зберігається режим припинення вогню. Спостерігачі не фіксують жодних провокацій.

Ситуація на Донбасі: бойовики застосовували міномети

Нагадаємо, раніше українська військова розвідка повідомляла, що новоприбулі російські спецпризначенці обстріляли позиції бойовиків на Донбасі з метою створення провокації. Відсутність взаємодії між бойовиками та спецпризначенцями призводить до бойових втрат.

Також РБК-Україна писало, що з 17 вересня 2019-го до 28 січня 2020 року через російські пункти пропуску на окуповану територію Донбасу потрапили понад 300 осіб у військовій формі. Крім того, протягом цього періоду на Донбас прибули 12 російських "гуманітарних конвоїв".

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