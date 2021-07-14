На Донбасі внаслідок обстрілів поранили двох військових

У середу, 14 липня, збройні формування Російської Федерації десять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті ворожих обстрілів двоє українських військових отримали поранення.

Так. один з ворожих обстрілів був зафіксований недалеко від населеного пункту Луганське. Бойовики двічі обстріляли українські позиції з мінометів 120-го калібру, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Поблизу селища Піски окупанти відкрили вогонь з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї. У напрямку Новогригорівки російські найманці застосували артилерію калібру 122 мм та міномети 120-го калібру.

Також обстріли були зафіксовані неподалік Світлодарська. Окупаційні війська вели вогонь з мінометів 82-го калібру. Поблизу Водяного, що біля Донецька, бойовики обстріляли позиції ООС з мінометів 120-го та 82-го калібрів.

Близи Красногорівки бойовики застосували міномети 120-го калібру, а в районі населеного пункту Новоолександрівка окупанти вели вогонь з великокаліберних кулеметів.

Неподалік Старогнатівки проросійські війська обстрілювали українські позиції по ручних протитанкових і підствольних гранатометів.

"В результаті обстрілів двоє військовослужбовців отримали поранення. Після надання медичної допомоги воїнів транспортували до лікувального закладу. Стан одного пораненого - задовільний, іншого - важкий", - йдеться в повідомленні.

Крім того, в Луганській області українські військові зафіксували проліт ворожого безпілотника з перетином лінії розмежування.

"Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ українська сторона СЦКК повідомила представникам місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм", - йдеться в повідомленні.

На ворожі обстріли українські військові відкривали вогонь у відповідь.